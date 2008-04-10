Турчинов уже приготовил Кличко должность возле себя

Первый вице-премьер-министр Александр Турчинов пойдет в отпуск на время участия в досрочных выборах мэра Киева и Киевсовета.

Об этом сообщила лидер БЮТ Юлия Тимошенко на брифинге после выдвижения Турчинова кандидатом в мэры Киева.

Премьер-министр выразила уверенность в победе Турчинова: "Он пройдет избирательную кампанию до конца, победит, и возле него будет вся наша команда".

Тимошенко назвала Турчинова единым кандидатом от демократической коалиции, "поскольку я знаю, что от демократической коалиции другой кандидатуры нет".

"Виталий Кличко пойдет как самовыдвиженец, его демократические силы не выдвигали на эту должность", - заявила лидер БЮТ.

В свою очередь Турчинов сказал, что готов предложить Кличко должность в мэрии, связанную со спортом и подготовкой к Евро-2012.

"Я уважаю Виталия как спортсмена. Лучше него никто не организует физкультуру и спорт в Киеве", - объяснил Турчинов.

"Кроме того, перед нами стоит вызов проведения Евро-2012 и Виталий мог бы помочь киевлянам с организацией этого процесса", - добавил он.

На вопрос, является ли сам Турчинов киевлянином, он ответил: "Я уже больше 10 лет – какие 10, уже почти 20 – прописан в Киеве, по улице Коцюбинского, 2. И уже 20 лет я работаю и живу в Киеве. Проблемы и успехи Киева – это мои проблемы и успехи".

Украинская правда