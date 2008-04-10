Турчинов уже приготовил Кличко должность возле себя
Потому что уважает "Виталия как спортсмена"
Первый вице-премьер-министр Александр Турчинов пойдет в отпуск на время участия в досрочных выборах мэра Киева и Киевсовета.
Об этом сообщила лидер БЮТ Юлия Тимошенко на брифинге после выдвижения Турчинова кандидатом в мэры Киева.
Премьер-министр выразила уверенность в победе Турчинова: "Он пройдет избирательную кампанию до конца, победит, и возле него будет вся наша команда".
Тимошенко назвала Турчинова единым кандидатом от демократической коалиции, "поскольку я знаю, что от демократической коалиции другой кандидатуры нет".
"Виталий Кличко пойдет как самовыдвиженец, его демократические силы не выдвигали на эту должность", - заявила лидер БЮТ.
В свою очередь Турчинов сказал, что готов предложить Кличко должность в мэрии, связанную со спортом и подготовкой к Евро-2012.
"Я уважаю Виталия как спортсмена. Лучше него никто не организует физкультуру и спорт в Киеве", - объяснил Турчинов.
"Кроме того, перед нами стоит вызов проведения Евро-2012 и Виталий мог бы помочь киевлянам с организацией этого процесса", - добавил он.
На вопрос, является ли сам Турчинов киевлянином, он ответил: "Я уже больше 10 лет – какие 10, уже почти 20 – прописан в Киеве, по улице Коцюбинского, 2. И уже 20 лет я работаю и живу в Киеве. Проблемы и успехи Киева – это мои проблемы и успехи".