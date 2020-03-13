Глава Минздрава инициирует внеочередное заседание Рады ради закона о коронавирусе
11:25, 13 марта 2020Политика
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По словам министра, власти должны защитить Украину от коронавируса и минимизировать распространение инфекции.
Емец инициирует заседание парламента \ фото УНИАН
Министр здравоохранения Илья Емец выступил за созыв внеочередного заседания Верховной Рады для голосования за законопроект, который предусматривает ряд мер по защите страны от коронавируса COVID-19.
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Соответствующую инициативу министр озвучил перед заседанием правительства.
"Мы должны защитить Украину от коронавируса и минимизировать распространение инфекции. Для этого нужно объединиться всем ветвям власти и всем политическим силам. Настало время действенных мер, поэтому я предлагаю созвать внеочередное заседание Верховной Рады, на котором принять соответствующий закон”, - заявил Емец.
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