Первая пятерка БЮТ на выборах в Киевраду

БЮТ сформировал избирательный список для участия в досрочных выборах Киевсовета.

Как передает корреспондент УНИАН, такое решение принято сегодня на конференции городской организации БЮТ, которая проходила с участием премьер-министра Украины Юлии ТИМОШЕНКО.

В частности, в первую пятерку вошли Ю.ТИМОШЕНКО, первый вице-премьер-министр Украины Александр ТУРЧИНОВ, народный депутат Николай ТОМЕНКО, Александр ЗИНЧЕНКО, актер Анатолий ХОСТИКОЕВ.

Делегаты межпартийной конференции утвердили список в составе 120 кандидатов в депутаты, в том числе 96 – от Всеукраинской партии «Батькивщина», 12 – от Украинской социал-демократической партии, 12 – от партии «Реформы и порядок».