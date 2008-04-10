Турчинов говорит, что согласился ”вырвать Киев у правительственных чиновников”

Первый вице-премьер-министр Украины Александр ТУРЧИНОВ заявляет, что не сразу принял решение баллотироваться в меры Киева и долго размышлял прежде, чем принять такое ответственное решение.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом А.ТУРЧИНОВ заявил во время своего выступления на конференции городской организации БЮТ по формированию избирательного списка для участия в досрочных выборах в Киеве.

«Когда совет блока предложил мне баллотироваться, я очень долго не давал согласия и долго думал, поскольку у меня есть должность в правительстве и я честно выполняю свои обязанности. Но еще я очень люблю Киев и понимаю, что сегодня нужно не просто делать шаг, а нужно побеждать», - сказал А.ТУРЧИНОВ.

Первый вице-премьер считает, что команда БЮТ способна остановить коррупцию в Киеве и «вырвать Киев у правительственных чиновников и чинуш». «Мы построим новые дороги, решим проблему пробок, отремонтируем канализацию. Но мы не должны забывать, что Киев – не просто столица Украины и крупный финансово-экономический центр, но это еще и духовный центр нашего государства», - добавил он.