Тимошенко не видит другого единого кандидата, кроме Турчинова

Лидер БЮТ, премьер-министр Юлия ТИМОШЕНКО предлагает блоку «Наша Украина – Народная самооборона» поддержать первого вице-премьер-министра Александра ТУРЧИНОВА в качестве единого кандидата на должность мэра Киева.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Ю.ТИМОШЕНКО заявила сегодня во время своего выступления на конференции городской организации БЮТ по формированию избирательного списка для участия в досрочных выборах в Киеве.

«Мы поддерживаем идею единого кандидата и готовы к тому, чтобы демократические силы объединились. Именно поэтому мы и предлагаем кандидатуру ТУРЧИНОВА. Других кандидатов от демократической коалиции мы не видим», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

Лидер БЮТ подчеркнула, что с большим уважением относится к братьям КЛИЧКО, но считает, что их опыта недостаточно для того, чтобы претендовать на должность мэра Киева. «Они достойны, красивы, мы все будем ими гордиться. Но хозяйственная и политическая работа отличается от того, что они делали. Нужно приобрести значительный опыт политической деятельности кандидату КЛИЧКО, чтобы он мог нормально и эффективно управлять столицей», - пояснила она.

Между тем Ю.ТИМОШЕНКО уверена, что даже если БЮТ и НУ-НС не договорятся о поддержке единого кандидата А.ТУРЧИНОВА, после завершения выборов эти политические силы смогут сформировать в Киевсовете коалиционное большинство. «Мы обязательно вместе создадим большинство, и мы обязательно дадим возможность КЛИЧКО набрать баллы для профессиональной политической работы. Нельзя без опыта становится на такую должность, как мэр столицы Украины», - убеждена лидер БЮТ.

Кроме того, Ю.ТИМОШЕНКО заявила о том, что не рассматривает кандидатуру Леонида ЧЕРНОВЕЦКОГО, который ранее работал в составе блока «Наша Украина», потенциальной кандидатурой на должность мэра в качестве единого кандидата от демократических сил. «Если у таких кандидатов, как ЧЕРНОВЕЦКИЙ, в интеллектуальном и духовном центре государства есть шансы на победу, о чем сейчас много говорят, то тогда мы все и страна никаких шансов не имеет», - добавила она.

Лидер БЮТ уверена в том, что А.ТУРЧИНОВ сможет одержать победу на выборах мэра Киева. «Я искренне верю в киевлян и не могу допустить даже мысли, что киевляне могут наступить на те же грабли», - подчеркнула лидер БЮТ.