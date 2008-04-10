Тимошенко обвинила заместителя Балоги в содействии Черновецкому

Лидер БЮТ, премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО обвиняет заместителя руководителя Секретариата Президента Игоря ПУКШИНА в сопровождении судебных исков мэра Киева Леонида ЧЕРНОВЕЦКОГО о недопустимости проведения досрочных выборов Киевского городского председателя и Киевского горсовета.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Ю.ТИМОШЕНКО заявила сегодня во время своего выступления на конференции Городской организации БЮТ по формированию избирательного списка для участия в досрочных выборах в Киеве.

«Самое главное, что эти иски о недопустимости досрочных выборов в Киеве защищает одна из частных компаний, которой владеет ПУКШИН. Это что? Это нормальное политическое поведение? Или нормальное выполнение обязательств перед Киевом? Это не просто двойные стандарты. Это влияние на правосудие с использованием достаточно мощного административного ресурса, чтобы сохранить коррупцию в Киеве», - заявила Ю.ТИМОШЕНКО.

Лидер БЮТ также утверждает, что во время рассмотрения в Конституционном Суде дела о конституционности положений закона об императивном мандате, на судей КС оказывалось колоссальное давление. «Это является, к сожалению, реальностью. Давление на Конституционный Суд осуществляли люди, не чужие для демократической коалиции», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.