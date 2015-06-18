Кандидатура Грицака на пост главы СБУ: "Народный фронт" поддержит, "Самопомич" против

Первый заместитель председателя фракции «Народный фронт» Андрей Тетерук заявляет, что его политическая сила будет поддерживать кандидатуру Василия Грицака на должность председателя СБУ.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал во время брифинга.

По словам Тетерука, предварительно президент Петр Порошенко заявил, что на эту должность есть несколько кандидатур, и окончательно кандидатура будет определяться после того, как парламент проголосует за отставку Валентина Наливайченко с должности председателя СБУ.

«Проголосована отставка нами, и мы теперь ожидаем представления от президента. Есть несколько кандидатур, одна из них - это господин Грицак. Если именно он будет подан, я так полагаю, что в «Народном фронте» будет также поддержка этой кандидатуры как профессионального специалиста, который занимается антитеррористической операцией», - сказал Тетерук.

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В свою очередь, председатель фракции «Самопомич» Олег Березюк сказал журналистам, что президент хочет, чтобы на посту председателя СБУ был офицер, который занимался разведывательной и контрразведывательной деятельностью и вопросами безопасности. «Мы поддерживаем его в этом», - сказал он.

В то же время, Березюк заявил: «Мы сказали конкретно, что Грицака наша фракция поддерживать не будет».