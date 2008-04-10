Довгий говорит, что коммунальные тарифы в Киеве останутся самыми низкими в Украине

Секретарь Киевсовета Олесь ДОВГИЙ заявляет, что жилищно-коммунальные тарифы в Киеве останутся такими, как есть – самыми низкими в Украине.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Киевсовета, он сказал: «Я не исключаю, что темой для политической спекуляции в ближайшее время могут стать жилищно-коммунальные тарифы в Киеве. Мне всегда обидно осознавать, что большинство тех, кто претендует на народное доверие, пытаются завоевать его нечестным путем. Нечестным не только по отношению к своим политическим оппонентам, но и по отношению к самим киевлянам».

«Они предлагают киевлянам не программу действий развития города, а прибегают к запугиванию и лжи. При этом бьют по самым болезненным вопросам каждой семьи – вопросам их благосостояния. Напомню, что коммунальные тарифы в Киеве являются самыми низкими в Украине. И именно наша команда является гарантом того, что такими они и останутся», - отметил О.ДОВГИЙ.

«Как секретарь Киевсовета, - заметил О.ДОВГИЙ, - я гарантирую, что вопрос о повышении тарифов на жилищно-коммунальные услуги в зале (городского совета - УНИАН) не пройдет. Заверяю всех, что сказки, перекручивания и откровенная ложь, которые раздаются в наш адрес, не имеют ничего общего с нашими планами. Бюджет города, который мы увеличили в пять раз, позволяет и сегодня, и в будущем удержать на должном уровне как ценовую политику в пределах столицы, так и стоимость услуг для населения».

«Наша команда и в дальнейшем будет работать для того, чтобы в Киеве были самые низкие тарифы, самая низкая цена на хлеб, самые низкие цены на услуги коммунального транспорта. Мы всегда уделяли и в дальнейшем будем уделять особое внимание социальной политике и будем направлять на нее больше всего ресурсов», - подчеркнул О.ДОВГИЙ.