Украинская делегация представила США факты участия России в конфликте на Донбассе

04:44, 17 июня 2015
Политика
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В рамках визита в Вашингтон заместитель Главы администрации президента Украины Андрей Таранов и начальник департамента СБУ Виталий Найда проинформировали представителей Белого дома о ситуации в зоне АТО и о фактах участия регулярных подразделений Вооруженных Сил Российской Федерации в событиях сначала в Крыму, а затем и в Донецкой и Луганской областях.

president.gov.ua

Об этом сообщает пресс-служба президента Украины.

В частности, украинская делегация встретилась со Специальным советником по вопросам Европы и Евразии Вице-президента США Майклом Карпентером и Директором по вопросам Восточной Европы Совета национальной безопасности США Лиз Зентос.

В ходе встречи было акцентировано, что именно российские спецслужбы во взаимодействии с ВС РФ провоцируют нестабильность и инспирируют подрывную деятельность незаконных вооруженных формирований на территории Украины, ответственные за поставки стрелкового оружия и тяжелого вооружения террористам.

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В ответ американская сторона выразила четкое понимание российского военного присутствия на востоке Украины, заявила о поддержке украинского народа в его борьбе за территориальную целостность и независимость своего государства.

Была достигнута договоренность о практических шагах в сфере безопасности.

Ранее УНИАН сообщал, что председатель СБУ Валентин Наливайченко получил отказ Администрации президента Украины относительно своего визита в США. Глава СБУ должен был представить в Вашингтоне 16-17 июня американской политической и экспертной элите доказательств вооруженной российской агрессии против Украины.

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