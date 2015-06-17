Проект изменений в Конституцию: власть на местах предлагают передать префектам

В связи с предложениями к законопроекту “О внесении изменений в Конституцию Украины (относительно территориального устройства и местного самоуправления)”, исполнительную власть в областях и районах, Киеве и Севастополе осуществляют префекты и территориальные органы центральных органов исполнительной власти.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом говорится в предложениях к законопроекту Рабочей группы по вопросам конституционных основ организации и осуществления государственной власти, местного самоуправления, административно-территориального устройства Украины и децентрализации власти (по состоянию на 17 июня).

В статье 118 предлагается установить, что исполнительную власть в областях и районах, Киеве и Севастополе осуществляют префекты и территориальные органы центральных органов исполнительной власти. В действующей редакции речь идет о местных государственных администрациях.

Соответственно предлагается изъять положение о том, что состав местных государственных администраций формируют председатели местных госадминистраций.

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Предлагается установить, что префектов в областях и районах назначает на должность по представлению Кабмина и увольняет с должности президент Украины.

Префект является государственным служащим и формирует состав аппарата (префектуры), который создастся для обеспечения деятельности префекта. Префект при осуществлении своих полномочий ответственен перед президентом, подотчетен и подконтролен Кабмину.

В соответствии со статьей также предлагается исключить положение об отмене решений председателей местных госадминистраций и подотчетности местных госадминистраций, а также некоторые положения о выражении недоверия председателю районной или областной госадминистрации.

Предлагается установить, что акты префектов, противоречащие Конституции и законам Украины, другим актам законодательства Украины, могут быть отменены президентом Украины и, в определенных законом случаях, Кабинетом министров.