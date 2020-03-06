Есть год: Зеленский установил дедлайн для Путина

Зеленский отметил, что у него есть альтернативные «два-три плана». Но от уточнений отказался.

Президент Владимир Зеленский готов на переговоры с главой Кремля Владимиром Путиным ради установления мира на Донбассе, но предупредил, что в случае «нулевого» прогресса через год от этого откажется.

Об этом он рассказал в интервью The Guardian.

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По словам украинского главы, на первом «нормандском саммите» в декабре в Париже он установил дедлайн в один год для прорыва.

«Я не дам пять лет, которые мне дали украинцы, тратить на Минск пять лет. Я этого делать не буду», – ответил он.

При этом Зеленский добавил, что у него есть альтернативные «два-три плана». Но от уточнений отказался.

Зеленский также утверждает, что такие переговоры отвлекают его от внутренней повестки дня и вспомнил о политических распрях, которые стали причиной отставки Алексея Гончарука с поста премьер-министра.

Как сообщал УНИАН, бывший спецпредставитель США Курт Волкер считает, что стратегической миссией РФ в Украине является контроль.