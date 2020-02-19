Уолкер объяснил, чего Россия хочет, оккупировав территории Украины

У мирового сообщества остается один вариант сдерживания российской агрессии – помогать Украине, считает Волкер.

Бывший спецпредставитель США Курт Волкер считает, что стратегической миссией РФ в Украине является контроль.

Об этом он рассказал Европейской правде.

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«Конечно, Россия имеет стратегическую цель, которая еще не достигнута – ей нужно, чтобы в Киеве появилась власть, которая будет услужлива, услужлива для Москвы... Или чтобы Украина распалась. Но я считаю, что более предпочтительный для России вариант – это контроль», – сказал он.

Также Волкер добавил, что «никто даже не рассматривает возможности того, что Украина вернет их (территории – УНИАН) так же – силой, потому что это невозможно сделать».

«Итак, у нас остается один вариант: создавать условия для того, чтобы Путин сам решил, что ему стоит уйти из Украины. Это значит – предоставлять Украине помощь, усиливать вашу способность сопротивляться российской агрессии, помогать Украине становиться сильнее и демонстрировать России, что оккупация украинских территорий ей только вредит», – отметил американский чиновник.

Как сообщал УНИАН, Волкер занимал должность спецпредставителя США по вопросам Украины с 7 июля 2017 года.

Он подал в отставку после обнародования жалобы американского разведчика, в которой говорится о том, что президент США Дональд Трамп якобы оказывал давление на президента Украины Владимира Зеленского. В этой жалобе упоминается и о Волкере.