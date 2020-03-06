Первый заместитель Рябошапки подал в отставку, а Офис генпрокурора получил временного руководителя - СМИ

По данным СМИ, сейчас временно исполняющим обязанности генпрокурора Руслан Рябошапка назначил Виктора Чумака.

Первый заместитель генерального прокурора Виталий Касько подал в отставку, а временно исполняющим обязанности генпрокурора Руслан Рябошапка назначил Виктора Чумака.

Об этом сообщает источник ZN.UA в Офисе генпрокурора в пятницу, 6 марта.

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Накануне на внеочередном заседании Рада дала согласие на увольнение Руслана Рябошапки с должности генерального прокурора. "За" проголосовали 263 народных депутата.

Напомним, представители фракции "Слуга Народа", а также другие фракции и группы, в том числе ОПЗЖ в полном составе, 3 марта собрали необходимые для отставки Рябошапки подписи. Вскоре был зарегистрирован законопроект о выражении недоверия главе Офиса генпрокурора. Профильный комитет рекомендовал постановление к рассмотрению в зале Рады.

Отставку Рябошапки связывают с неподписанием подозрений Порошенко. По данным СМИ, действия Рябошапки действительно вызвали недовольство президента Зеленского и окончательно побудили последнего инициировать замену генпрокурора.

Согласно данным эксперта StateWatch Александра Леменова, ГБР подготовило проект подозрения Петру Порошенко с грубыми процессуальными ошибками и несвязным нагромождением цитат из законов. Не подписав подозрение, Рябошапка фактически уберег прокуратуру и руководство государства от неминуемого позора в судах.

Ранее в качестве альтернативы Рябошапке рассматривалась кандидатура заместителя главы комитета по вопросам правоохранительной деятельности Сергея Ионушаса.