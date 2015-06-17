Порошенко ввел в действие решение СНБО об усилении борьбы с преступностью

Президент Украины Петр Порошенко подписал указ, которым ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны от 6 мая 2015 года "О мерах по усилению борьбы с преступностью в Украине".

Об этом сообщает пресс-служба президента.

Своим решением СНБО признал необходимым активизировать борьбу с преступностью, связанную, прежде всего, с бандитизмом, деятельностью незаконных вооруженных формирований, незаконным оборотом огнестрельного оружия и других средств поражения, боевых припасов, взрывчатых веществ, и усилить координацию мероприятий в этой сфере.

СНБО поручил Министерству внутренних дел вместе со Службой безопасности Украины, Администрацией Государственной пограничной службы и Военной службой правопорядка в Вооруженных Силах безотлагательно принять дополнительные меры по снижению уровня преступности в государстве, а также по выявлению и ликвидации каналов контрабанды, незаконного перемещения по территории Украины огнестрельного оружия, других средств поражения, взрывчатых веществ и по пресечению проявлений бандитизма. Также должны быть безотлагательно приняты дополнительные меры по усилению контроля на объектах, где сосредоточено указанное оружие и взрывчатые вещества.

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СНБО также поручил МВД вместе с СБУ принять исчерпывающие меры по обеспечению качественного предварительного расследования и передачи в суд имеющихся уголовных производств по делам о бандитизме, по преступлениям, совершенным организованными группами или преступными организациями, а также активизировать работу по получению упреждающей оперативной информации о намерениях и подготовке к контрабанде огнестрельного оружия, других средств поражения, боевых припасов, взрывчатых веществ.

Кроме того, МВД должно принять меры, направленные на повышение эффективности патрульно-постовой службы, в частности, по подготовке ее работников с учетом опыта государств - членов Европейского Союза и США, и их соответствующей экипировки, а также создать единый общегосударственный учет стрелкового оружия и обеспечить территориальные подразделения названного Центра автоматизированными баллистическими идентификационными системами.

Также СНБО поручил Кабинету министров вместе с СБУ разработать и внести на рассмотрение Верховной Рады законопроекты по усилению возможностей и координации деятельности правоохранительных органов по противодействию незаконным вооруженным формированиям, по усилению борьбы с террористическо-диверсионной и сепаратистской деятельностью и созданию эффективных механизмов ее выявления и пресечения; по нормированию порядка использования оружия, в том числе для защиты от посягательств на жизнь и здоровье человека, его жилье и собственность.