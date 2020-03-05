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Дубилет сожалеет о незавершенных проектах и надеется на продолжение работы в новом Кабмине

11:44, 05 марта 2020
Политика
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Дмитрий Дубилет сообщил, что сейчас продолжается обсуждение его дальнейшей работы в правительстве / фото УНИАН

Об этом он написал в своем Instagram.

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"Относительно моих планов. Большинство проектов, которыми я занимался, не завершено. А ничего так не болит, как ощущение потерянного времени из-за незавершенных проектов. Мы будем обсуждать, в каком формате я продолжу работать в правительстве. Если продолжу", - написал Дубилет.

Также он поблагодарил своих экс-коллег по Кабмину за совместную работу.

"Работа была не простая, мы все делали ошибки, но принесли, уверен, немало пользы для страны. Всем спасибо за поддержку", - подытожил Дмитрий Дубилет.

Отметим, что должность министра Кабинета министров вместо Дмитрия Дубилета занял участник АТО на Донбассе, госсекретарь Минмолодежи и спорта Олег Немчинов. 

Вчера новоназначенный премьер-министр Денис Шмыгаль и члены его правительства приняли присягу.

Перед этим Рада отправила в отставку правительство Алексея Гончарука.

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