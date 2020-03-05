Дубилет сожалеет о незавершенных проектах и надеется на продолжение работы в новом Кабмине
Экс-министр Кабинета министров Дмитрий Дубилет надеется на обсуждение вопроса относительно его работы в правительстве.
Об этом он написал в своем Instagram.
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"Относительно моих планов. Большинство проектов, которыми я занимался, не завершено. А ничего так не болит, как ощущение потерянного времени из-за незавершенных проектов. Мы будем обсуждать, в каком формате я продолжу работать в правительстве. Если продолжу", - написал Дубилет.
Также он поблагодарил своих экс-коллег по Кабмину за совместную работу.
"Работа была не простая, мы все делали ошибки, но принесли, уверен, немало пользы для страны. Всем спасибо за поддержку", - подытожил Дмитрий Дубилет.
Щодо моїх планів. Більшість проектів, якими я займався, не завершено. А нічого так не болить, як відчуття загубленого часу через незавершені проекти. Ми будемо обговорювати, у якому форматі я продовжу працювати в уряді. Якщо продовжу. Я хочу подякувати всім своїм екс-колегам за спільну роботу. Робота була не проста, ми всі робили помилки, але принесли, певен, немало користі для країни. Всім дуже дякую за підтримку. Не перемикайтесь :)
Отметим, что должность министра Кабинета министров вместо Дмитрия Дубилета занял участник АТО на Донбассе, госсекретарь Минмолодежи и спорта Олег Немчинов.
Вчера новоназначенный премьер-министр Денис Шмыгаль и члены его правительства приняли присягу.
Перед этим Рада отправила в отставку правительство Алексея Гончарука.