Новые члены Кабинета министров приняли присягу

Текст присяги зачитал новоизбранный премьер Шмыгаль с трибуны парламента.

Новые члены Кабинета министров Украины приняли присягу в Верховной Раде.

Читайте такжеРада назначила Дениса Шмыгаля на должность премьера

Как передает корреспондент УНИАН, это произошло путем произнесения текста присяги члена Кабинета министров новоизбранным премьер-министром Украины Денисом Шмыгалем с трибуны парламента.

Как сообщал УНИАН, сегодня на внеочередном заседании Рады депутаты поддержали назначение Дениса Шмыгаля премьер-министром, предварительно уволив с должности Алексея Гончарука. Также парламентарии избрали новый состав Кабмина.

В новый состав правительства вошли:

Вадим Пристайко – вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции,

Андрей Таран – министр обороны,

Дмитрий Кулеба – министр иностранных дел,

Алексей Резников – вице-премьер – министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий,

Михаил Федоров – вице-премьер – министр цифровой трансформации,

Арсен Аваков – министр внутренних дел,

Сергей Бессараб – министр по делам ветеранов,

Вадим Гутцайт – министр молодежи и спорта,

Илья Емец – министр здравоохранения,

Владислав Криклий – министр инфраструктуры,

Марина Лазебная – министр социальной политики,

Денис Малюська – министр юстиции,

Олег Немчинов – министр Кабинета министров,

Игорь Уманский – министр финансов,

Алексей Чернышов – министр развития общин и территорий.