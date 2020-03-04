Новые члены Кабинета министров приняли присягу
Новые члены Кабинета министров Украины приняли присягу в Верховной Раде.
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Как передает корреспондент УНИАН, это произошло путем произнесения текста присяги члена Кабинета министров новоизбранным премьер-министром Украины Денисом Шмыгалем с трибуны парламента.
Как сообщал УНИАН, сегодня на внеочередном заседании Рады депутаты поддержали назначение Дениса Шмыгаля премьер-министром, предварительно уволив с должности Алексея Гончарука. Также парламентарии избрали новый состав Кабмина.
В новый состав правительства вошли:
Вадим Пристайко – вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции,
Андрей Таран – министр обороны,
Дмитрий Кулеба – министр иностранных дел,
Алексей Резников – вице-премьер – министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий,
Михаил Федоров – вице-премьер – министр цифровой трансформации,
Арсен Аваков – министр внутренних дел,
Сергей Бессараб – министр по делам ветеранов,
Вадим Гутцайт – министр молодежи и спорта,
Илья Емец – министр здравоохранения,
Владислав Криклий – министр инфраструктуры,
Марина Лазебная – министр социальной политики,
Денис Малюська – министр юстиции,
Олег Немчинов – министр Кабинета министров,
Игорь Уманский – министр финансов,
Алексей Чернышов – министр развития общин и территорий.