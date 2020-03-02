Рабинович спел главам фракций Рады "Священную войну" (видео)

Таким образом сопредседатель фракции ОПЗЖ выступил против "фашизма".

Сопредседатель фракции ОПЗЖ в Верховной Раде Вадим Рабинович в ходе заседания согласительного совета глав парламентских фракций объявил «музыкальную паузу» и включил знаменитую советскую песню «Священная война» времен Второй мировой войны.

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В своем выступлении Рабинович призвал «остановить фашизм» в Украине, и выразил надежду, что годовщина освобождения Украины от фашистской оккупации будет отмечаться как праздник.

«У меня есть еще немного времени. Я не знаю, что добавить к этому. Я музыкальную паузу хочу поставить», — заявил он, перед тем, как включить на своем телефоне песню и поднести ее к микрофону.

Спикер ВР Дмитрий Разумков сделал Рабиновичу замечание за использование телефона.

«Хорошо, я сам спою! С фашистской силой темною, с проклятою ордой», - зацитировал он текст «Священной войны».

Ранее Верховная Рада и Киевгорсовет приняли постановления о памятных датах и торжественной похоронной церемонии последнего дивизионника военного формирования "Галичина" Михаила Мулыка, а также о выделении средств Львовским горсоветом на чествование памяти лидеров украинских патриотических сил Андрея Мельника, Ивана и Юрия Липы.

Объединённая еврейская община Украины осудила данные шаги, назвав их героизацией и чествованием лиц, причастных к «уничтожению мирного населения» в Украине в годы Второй мировой войны.