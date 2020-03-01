Еврейская община Украины резко осуждает героизацию "пособников нацизма"

Объединённая еврейская община Украины резко осуждает и выступает против героизации и чествования на разных уровнях лиц, которые якобы сотрудничали с нацистским режимом.

Объединённая еврейская община Украины резко осуждает героизацию и чествование лиц, причастных к «уничтожению мирного населения» в Украине в годы Второй мировой войны.

Об этом говорится в заявлении общины, опубликованном на jewishnews.

«В последнее время украинские власти разных уровней утверждают праздники и мемориальные мероприятия в честь лиц, являющихся пособниками нацизма, соорганизаторами или участниками уничтожения мирного населения на территории Украины в годы Второй мировой войны и довоенный период», - говорится в сообщении.

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В Общине напомнили о принятии постановления о памятных датах (от 3 декабря 2019 года) Верховной Радой и Киевгорсоветом (от 27 февраля 2020 года), о торжественной похоронной церемонии последнего дивизионника военного формирования "Галичина" Михаила Мулыка, а также о выделении средств Львовским горсоветом на почтение памяти Андрея Мельника, Ивана и Юрия Липы, которых, как утверждают в Общине, «считают пособниками нацистов и антисемитами».

«Среди тех лиц, которых будут чествовать, перечислены пособники нацизма, участники геноцидов и этнических чисток на территории Украины, которых будут чтить наряду с выдающимися деятелями культуры, науки и других сфер. Стоит отметить, что среди тех лиц, которых предлагают прославлять как героев, есть и те, которые причастны к организации самой большой трагедии еврейского народа - Холокоста, а также те, кто были непосредственными участниками расстрелов евреев», - говорится в заявлении.

В связи с этим, Объединённая еврейская община Украины резко осуждает и выступает против героизации и чествования на разных уровнях лиц, которые якобы сотрудничали с нацистским режимом.

Кроме этого, Объединённая еврейская община Украины призывает украинские власти к диалогу с историками и исследователями «ради восстановления исторической справедливости и пересмотра перечня спорных лиц, которых официально чествуют и прославляют как героев».