Washington Post: Украинцы хотят членство в НАТО, но не хотят иностранных баз в Украине

Даже на шестом году войны и после потери части территории в Украине есть граждане, которые хотели бы сближения с Россией.

Госсекретарь США Майк Помпео в прошлом месяце бросил вызов репортеру, попросив указать на карте без пометок, где расположена Украина. Позже во время визита в Киев он очень ярко описывал страну, называя ее «бастионом свободы».

По словам Помпео, Украина стоит «просто на грани между Европой и Россией». Однако, смешивая свои метафоры, он подчеркнул, что она «твердо соединена с Западом». Так какое место Украина занимает на геополитической карте? Она зажата между Европой и Россией или окончательно на Западе? Об этом на страницах Washington Post пишут профессор управления и международных дел Политехнического института Вирджинии Джерард Тоел, профессор Университета Колорадо Джон О'Лафлин и профессор политологии и международных отношений Университетского колледжа Лондона Кристин Бекке.

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Авторы отмечают, что провели опрос в декабре 2019 году, чтобы выяснить место Украины. После падения СССР НАТО и Россия пытались приманить страну на свою орбиту. Более чем десятилетие назад в альянсе объявили, что Украина когда-нибудь получит членство (и это обещание остается действительным). По мнению авторов, страх перед включением украинского государства в западный оборонительный блок объясняет радикальную российскую реакцию на свержение правительства Виктора Януковича в марте 2014 года, а также российское решение аннексировать Крым и развязать войну на Донбассе.

В ответ на российскую атаку против территориальной целостности украинское правительство Петра Порошенко сделало членство в НАТО и Евросоюзе стратегическими целями, закрепив эти намерения в многочисленных законах и Конституции. С помощью комиссии «НАТО-Украина» Киев согласовал свой сектор безопасности и обороны с нормами альянса. Деньги США помогли модернизировать украинский военно-морской флот и получить новое вооружение. Армия Украины – постоянный партнер НАТО на учениях. Недавно Киев присоединился к Агентству альянса по техническому обеспечению и снабжению, что позволяет ему проводить прямые оборонные закупки у западных поставщиков.

Большая часть украинской политической элиты твердо поддерживает вступление в НАТО. Однако, опрос авторов статьи выявил, что украинский народ (без учета жителей оккупированной территории Крыма и частей Донбасса) неоднозначно относятся к НАТО и России. Ответы украинцев зависят от того, где они живут. Важно то, что несмотря на российскую оккупацию Крыма и нескольких лет войны на Донбассе, большинство украинцев хотят, чтобы их страна была нейтральной без военной приверженности к России или НАТО.

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Авторы отмечают, что опрос при участии 2212 людей для них провел КМИС. Вместо одного или двух бинарных вопросов на конкретную тему людям ставили шесть. Первый набор вопросов интересовался, соглашаются ли респонденты с тем, что их страна должна развивать хорошие отношения с Россией или НАТО. Второй набор спрашивал, считают ли они, что Украина должна участвовать в военном сотрудничестве с Россией или НАТО. Третий набор спрашивал респондентов, согласны ли они с размещением войск и баз России или НАТО на украинской территории? Это, по мнению авторов, позволило оценить степень согласия украинцев с последствиями присоединения их страны к военным альянсам.

Результаты опроса показали, что украинцы хотят хороших отношений с НАТО и Россией. Присоединения к военному альянсу с кем-то из них хочет меньшинство. Но с НАТО объединить силы хочет немножко больше украинцев. Также большинство украинцев против, чтобы на территории их страны были иностранные военные базы. В этом вопросе респонденты были более категоричны относительно российских войск и баз. Это можно понять, учитывая то, как Россия аннексировала Крым и активно формировала военный конфликт на Донбассе.

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Результаты опроса, по мнению авторов, четко указывают на разделение в Украине. 44% взрослых украинцев поддерживают членство в НАТО, но только четверть согласна позволить альянсу размещать свои войска и базы на украинской территории. Для сравнения, 26% хотят военного сотрудничества с Россией, но только 4% позволили бы ей разместить свои базы в Украине.

Многие ученые и исследователи отмечают, что разница в подходах часто прослеживается среди граждан украинской и русской национальности. Авторы замечают, что в их исследовании 9% респондентов называли себя русскими. Но региональные различия в Украине были более заметными. Результаты показали, что региональные различия во взглядах на военное сотрудничество с Россией и НАТО, а также сомнения относительно полного выполнения условий такого сотрудничества прослеживаются как на западе, так и на востоке Украины. Опрошенные украинцы на юге и востоке более скептически настроены к членству в НАТО. В это время на западе и в центральной части включительно с Киевом втрое больше людей (60% против 20% в других регионах) положительно относятся к связям с НАТО. Похожий региональный раскол прослеживаются в отношении военного сотрудничества с Россией, а также в вопросе, можно ли позволить НАТО разместить свои базы в Украине.

Ответы на другие геополитические вопросы в исследовании лишь усиливают эти выводы. На вопрос, лучше ли будет для Украины сохранить нейтралитет, не присоединяясь ни к одному военному альянсу, 50,4% ответили одобрительно. 32,6% сказали, что так не считают, а 17% не смогли дать ответ.

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Также наблюдается 10%-й разрыв между гражданами, которые считают себя украинцами и русскими. Идею нейтралитета поддерживают 49% и 58% соответственно. Однако, региональные различия были еще больше. Поддержка нейтралитета на западе Украины составляла 30%, в центре включительно с Киевом – 42%, на востоке – 62%, а на юге – 72%.

Несмотря на то, что Украина потеряла территорию и людей из-за агрессии России, украинские географические разногласия сохраняются. Большинство граждан страны демонстрируют желание иметь хорошие отношения как с Россией, так и с Западом.