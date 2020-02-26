НАТО продолжит поддерживать развитие украинской армии – замдиректора Офиса Альянса

Дагган заявил, что с момента оккупации Крыма позиция НАТО остается четкой – Альянс не признает незаконные действия России.

НАТО продолжит оказывать постоянную поддержку Украине, прежде всего, в построении и материальном обеспечении украинской армии.

Читайте такжеНАТО ожидает помощи Украины в международных миссиях альянса - СтолтенбергКак передает корреспондент УНИАН, об этом заявил заместитель директора Офиса связи НАТО в Украине Кристофер Дагган во время выступления в Киеве на форуме «Age of Crimea» (Время Крыма), посвященном Дню крымского сопротивления российской оккупации.

«Вопрос Крыма должен оставаться в фокусе нашего внимания. Прошло шесть лет с тех пор, как Россия незаконно аннексировала Крым. И месседж от имени НАТО остается четким и ясным - мы не признаем и не будем это признавать... Мы подтверждаем, что аннексия Крыма – это серьезное нарушение международного законодательства и значительный вызов для евроатлантической безопасности... Крым – это территория Украины», – подчеркнул Дагган.

Он отметил, что страны НАТО проинформированы о нарушениях, которые осуществляет оккупационная власть в Крыму.

По словам Даггана, НАТО будет продолжать оказывать постоянную поддержку Украине, в первую очередь, относительно передачи опыта и построения украинской армии, а также ее материального обеспечения.

Как сообщал УНИАН, нардеп Верещук после поездки в Брюссель заявила, что в НАТО есть понимание, как принять Украину.