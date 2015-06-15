Медведев предложил развивать аннексированный Крым за счет антикризисного фонда РФ

Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев заявил, что часть средств российского антикризисного фонда может быть направлена на развитие экономики оккупированного Крыма.

По его словам, эти средства можно использовать и в Крыму, и в Севастополе - в том числе и для развития крестьянских и фермерских хозяйств, передает ТАСС.

Премьер отметил, что развитие малого и среднего бизнеса должно снизить дотационность полуострова. В прошлом году на развитие малого и среднего бизнеса в Крыму было выделено 200 млн рублей, добавил он.

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"В этом году мы продолжим помогать целому ряду предприятий, которые работают", - сказал глава правительства.

Антикризисный фонд был создан правительством в 2014 году. С учетом поправок в федеральный бюджет 2015-го, его объем превышает 200 миллиардов рублей, сообщает Lenta.ru.

Средства антикризисного фонда предполагается направить на поддержку системообразующих предприятий, реализацию дополнительных мер по стимулированию отраслей экономики, малого и среднего предпринимательства, а также рынка труда.