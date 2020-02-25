Решение ЕСПЧ о нарушении прав украинских чиновников из-за люстрации вступило в силу

Ранее ЕСПЧ признал, что люстрация государственных служащих в Украине, которая стала возможной благодаря закону "Об очищении власти", нарушила их права.

Постановление Европейского суда по правам человека, утверждающее, что увольнение по закону "Об очищении власти" нарушило права украинских чиновников, вступило в силу.

Об этом сообщает Европейская правда со ссылкой на сообщение суда.

Большая палата ЕСПЧ не стала удовлетворять запрос украинской стороны на рассмотрение дела, поэтому решение вступило в силу.

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Как отметили в суде, решение является окончательным.

Как известно, в середине января Украина обжаловала решение Европейского суда по правам человека, который признал нормы закона "Об очищении власти" нарушением Конвенции о защите прав человека.

Как сообщал УНИАН, 17 октября 2019 года Европейский суд по правам человека опубликовал решение, которым признал, что люстрация государственных служащих в Украине, ставшая возможной благодаря закону "Об очищении власти", нарушила их права.

Закон "Об очищении власти" вступил в силу 16 октября 2014 года. Он применяется к лицам, которые занимали совокупно не менее одного года высшую руководящую должность в период с 25 февраля 2010 года по 22 февраля 2014 года, и тем государственным чиновникам, которые занимали должность в период с 21 ноября 2013 года 22 февраля 2014 года и не были уволены в этот период с соответствующей должности (должностей) по собственному желанию. Эти люди не смогут работать в органах государственной власти в течение ближайших 10 лет.