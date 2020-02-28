Украина осуждает воздушное нападение режима Асада и РФ на турецкие позиции в Сирии
Министерство иностранных дел Украины заявляет об осуждении действий режима президента Сирии Башара Асада и Российской Федерации, которая его поддерживает, после воздушного нападения на позиции турецких военных.
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Об этом говорится в заявлении украинского внешнего политического ведомства.
"Украина глубоко обеспокоена существенной эскалацией ситуации в Идлибе и осуждает действия режима Башара Асада и Российской Федерации, которая его поддерживает и оказывает ему всяческое содействие, в результате чего погибают как военные, так и гражданские", - отмечается в сообщении.
Также в Украине выражают искренние соболезнования турецкой стороне, которая потеряла своих военных.
Кроме того, Украина в солидарности с НАТО и мировым сообществом призывает к немедленному прекращению насилия и выполнению предварительно достигнутых договоренностей в рамках урегулирования сирийского вопроса.
"Страданиям людей должен быть положен конец и предотвращена очередная гуманитарная катастрофа в Сирии", - отметили в МИД.
Как сообщал УНИАН, самолеты режима президента Сирии при поддержке России нанесли удары по позициям турецких Вооруженных сил в Сирии, 33 турецких военных погибли, еще 32 солдата получили ранения. Турция созвала экстренное заседание НАТО в ответ на гибель турецких военных в Идлибской зоне деэскалации.
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг сообщил, что Анкара инициировала экстренное заседание Альянса, основываясь на статье 4-й Североатлантического договора.
Во время операций, проведенных турецкими военными в сирийском Идлибе в феврале, Вооруженные силы Турции нейтрализовали 1709 солдат армии режима Асада.