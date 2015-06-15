Ляшко призвал коллег по коалиции поддержать отставку Шокина с должности генпрокурора
Фракция Радикальной партии призывает коллег из парламентской коалиции поддержать отставку Виктора Шокина с должности генерального прокурора Украины.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил лидер этой фракции Олег Ляшко во время заседания Согласительного совета парламента.
По его словам, сегодня общество наблюдает за тем, что "происходит имитация борьбы с бандой Януковича. И вместо того, чтобы задержать Клюева, дают возможность ему сбежать, а потом объявляют его в розыск".
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"Эта имитация, извините меня, заканчивается тем, что все, кто убивал наших людей, кто разворовывал страну, сидят за границей. И более того, я хочу напомнить, что ВР приняла закон о заочном судопроизводстве. И если Россия, например, не выдает Януковича, Азарова, Клюева, Богатыреву, то почему не работает закон о заочном судопроизводстве, почему до сих пор нет судебных процессов, которые бы дали возможность осудить этих преступников и вернуть украденные миллиарды в государственный бюджет", - подчеркнул Ляшко.
По его словам, эта ситуация свидетельствует о неэффективности работы правоохранительных органов.
"Поэтому мы требуем отставки генпрокурора Шокина. И я обращаюсь к коллегам из парламента поддержать нашу инициативу и подписаться под проектом постановления об отставке Шокина", - отметил лидер фракции Радикальной партии.
При этом он напомнил, что для рассмотрения данного вопроса на заседании парламента необходима инициатива минимум 150 народных депутатов.
"Побег Клюева - это дискредитация всей правоохранительной системы, это дискредитация президента Украины, его усилий, направленных на борьбу с коррупцией, это дискредитация правительства и парламентской коалиции. И делать вид, что ничего не происходит, это означает, как страусы прятать голову в песок и бездействовать", - заявил он.
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Также Ляшко в очередной раз отметил необходимость рассмотрения вопроса относительно отставки Валерии Лутковской с должности уполномоченного ВР по правам человека. Он призывает уже завтра заслушать ее отчет и принять решение об отставке.
Как сообщал УНИАН, 3 июня ВР дала согласие на привлечение внефракционного народного депутата Сергея Клюева к уголовной ответственности. 8 июня стало известно, что Клюев по поручению Генеральной прокуратуры объявлен в внутригосударственный розыск.
12 июня депутат от "Самопомочи" Семен Семенченко заявил, что в Верховной Раде начался сбор подписей за отставку генпрокурора Шокина.