цей матеріал доступний українською

Кулеба: вступление в НАТО возможно даже с временно оккупированными территориями

11:29, 27 февраля 2020
Политика
77 0
Иллюстрация / REUTERS

Вице-премьер-министр по вопросам евроинтеграции Украины Дмитрий Кулеба заявил, что вступление Украины в НАТО возможно даже с временно оккупированными территориями.

Об этом он написал в Twitter.

«Да. Вступление Украины в НАТО возможно даже с временно оккупированными территориями», – ответил он на вопрос пользователя, возможно ли вступление страны в НАТО в состоянии войны или с временно оккупированными территориями.

Как сообщал УНИАН, Кулеба также обозначил красные линии Украины в своем понимании.

«Красные линии: движение к членству в ЕС и НАТО необратимо, ни один отдельный регион не может блокировать решения национального масштаба. Справедливый мир – это победа, когда наши территории деоккупированы, а Россия не является игроком во внутренней политике Украины», – отметил он.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter