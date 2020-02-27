Кулеба: вступление в НАТО возможно даже с временно оккупированными территориями
Вице-премьер-министр по вопросам евроинтеграции Украины Дмитрий Кулеба заявил, что вступление Украины в НАТО возможно даже с временно оккупированными территориями.
Об этом он написал в Twitter.
«Да. Вступление Украины в НАТО возможно даже с временно оккупированными территориями», – ответил он на вопрос пользователя, возможно ли вступление страны в НАТО в состоянии войны или с временно оккупированными территориями.
Так. Вступление Украины в НАТО возможно даже с временно оккупированными территориями. https://t.co/SymEKOBpiL— Dmytro Kuleba (@DmytroKuleba) February 27, 2020
Как сообщал УНИАН, Кулеба также обозначил красные линии Украины в своем понимании.
«Красные линии: движение к членству в ЕС и НАТО необратимо, ни один отдельный регион не может блокировать решения национального масштаба. Справедливый мир – это победа, когда наши территории деоккупированы, а Россия не является игроком во внутренней политике Украины», – отметил он.