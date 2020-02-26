Нардеп накнопкодавил на "криминал": как будут наказывать за неперсональное голосование в Раде (видео)

Генпрокурор заявил, что на депутата ждет наказание в виде штрафа на "достаточно существенную сумму".

В Украине впервые открыли дело против нардепа за кнопкодавство в Раде.

Судя по опубликованным видео и сообщений СМИ, речь идет о депутате Владиславе Поляке. Теперь ему грозит наказание за неперсональное голосование в виде штрафа.

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Генпрокурор открыл уголовное производство по факту неоднократного голосования одним из народных депутатов вместо своего коллеги на пленарном заседании Верховной Рады 21 февраля. Соответствующая информация была обнародована средствами массовой информации. Досудебное расследование поручено следователям ГБР.

А все потому, что в Украине с января кнопкодавство стало уголовным преступлением. За него народным избранникам придется заплатить штраф в размере от 51 до 85 тысяч гривен.

Ранее в объективы камер неоднократно попадали случаи кнопкодавства в Раде IX созыва.

Только представителей ОПЗЖ поймали на горячем уже с десяток раз. Так, нардеп Сергей Ларин сконструировал такой себе "кнопконатискач" из толстых книг и бумаги.

Рекордсменом Совета IX созыва с кнопкодавства стал Владимир Кальцев - он проголосовал вместо коллеги 9 раз.

Первым сезон неперсонального голосования открыл депутат Александр Ковалев.

А это уже депутаты от "Слуги народа ", которые обещали не кнопкодавить, - Сергей Литвиненко и Елена Копанчук. Однако за свой поступок оба публично извинились.

Как сообщал УНИАН, Рада на предстоящей сессии может рассмотреть законопроект о лишении нардепов мандата за "кнопкодавство".