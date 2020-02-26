Встреча глав МИД "нормандской четверки" планируется через месяц - Пристайко

Министр иностранных дел заявляет, что делается все возможное, чтобы могла состояться еще одна встреча лидеров стран "нормандской четверки".

Министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко заявляет, что встреча глав внешнеполитических ведомств стран "нормандской четверки" (Украины, России, Германии и Франции) планируется через месяц.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Пристайко сообщил журналистам.

В частности, его спросили, ведется ли подготовка к встрече на уровне советников в "нормандском формате".

Пристайко ответил, что работа ведется на всех уровнях и в том числе на уровне советников лидеров государств.

"Мы планируем (встречу) министров иностранных дел всех четырех стран - планируем встречу также для подготовки встречи (лидеров) в "нормандском формате", - сказал Пристайко.

По словам главы МИД, встреча может состояться тогда, когда "увидим некоторый прогресс, ради которого мы соберемся".

Пристайко добавил, что встреча глав МИД может состояться ориентировочно в конце марта.

"Мы планировали с немецким коллегой где-то через месяц. Для этого соберем министров России и Франции - все вместе встретимся. И сможем понять, как мы продвигаемся, и что мы готовим лидерам для встречи", - пояснил Пристайко.

Министр отметил, что на сегодняшний день Россия не выдвигает требований для проведения встречи лидеров стран "нормандского формата".

В то же время речь идет об отсутствии прогресса на всех направлениях, которые были обсуждены лидерами на саммите в Париже 9 декабря.

"Но мы об этом тоже говорим, и мы хотели бы, чтобы Россия как раз и начала это делать для того, чтобы мы могли встретиться. Ситуация выглядит так, особенно в Российской Федерации, когда решения принимаются только одним человеком. Именно для этого с этим конкретным человеком необходима встреча. Это президент Российской Федерации Путин", - уточнил Пристайко.

Также министр напомнил, что изначально лидеры "нормандской четверки" планировали встретиться в апреле.

"Мы делаем все возможное, чтобы эта встреча состоялась. Из семи вопросов, о которых договорились лидеры, на сегодняшний день мы можем сказать, что, в принципе, выполнен один. Это действительно немного, но это позволяет с оптимизмом смотреть на предстоящую встречу", - сказал Пристайко.

Он подчеркнул, что для Украины главным было вернуть из-за решетки людей и часть вернули.

"Сейчас мы надеемся до встречи еще, наверное, в Берлине мы сможем вернуть еще больше украинцев из-за решетки. Это откроет путь для продвижения на других треках", - подытожил глава МИД.