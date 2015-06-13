В "Укроборонпроме" рассказали, за что уволили директора Львовского бронетанкового завода

Как передает корреспондент УНИАН, об этом говорится на официальном сайте ведомства.

Читайте также"Укроборонпром" за неделю уволил уже второго директора бронетанкового заводаПо словам первого заместителя генерального директора концерна Сергея Пинькаса, в частности, речь идет о задержках в налаживании полноценного серийного производства бронемашин "Дозор-Б" от марта месяца.

"У новой команды "Укроборонпрома" очень простая философия: не выполняешь поставленных перед тобой задач – освободи соответствующую должность. Соблюдение производственных планов – это личная ответственность руководителя любого из наших предприятий", - подчеркнул Пинькас.

В настоящее время исполняющим обязанности директора Львовского бронетанкового завода назначен главный инженер Виктор Андрощук, которому поставлена задача как можно быстрее наверстать темпы производственного процесса.

"Относительно прошлого руководителя Львовского бронетанкового завода Александра Остапца "Укроборонпром" неоднократно фиксировал проблемные ситуации. По результатам проведенной очередной проверки было выявлено срыв производственных графиков", - отмечается в сообщении.

На этой неделе сменили руководителя еще одного бронетанкового предприятия – ГП "Завод им. В.А. Малышева". Свой пост оставил Николай Белов, а исполняющим обязанности назначили главного инженера Александра Шейко.