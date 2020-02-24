Два депутата предлагают законодательно закрепить возможность использования русского языка в работе парламента

Авторы законопроекта считают, что в Регламенте ВР "не реализованы конституционные гарантии и нормы относительно свободного развития, использования и защиты русского, других языков национальных меньшинств Украины".

Народный депутат от "Слуги народа" Максим Бужанский и депутат от "Оппозиционного платформы - за жизнь" Олег Волошин зарегистрировали в парламенте проект закона о внесении изменений в Регламент Верховной Рады Украины (относительно языка работы) (№3084).

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Текст законопроекта размещен на сайте парламента.

Им предлагается в статье Регламента о месте проведения и языке ведения заседаний Верховной Рады установить, что языком работы должностных лиц Верховной Рады, на которых распространяется действие закона "О государственной службе", является государственный язык.

В действующем же положении соответствующего пункта этой статьи указывается, что языком работы Верховной Рады, ее органов и должностных лиц является государственный язык.

Кроме того, депутаты предлагают установить, что, в соответствии со статьей 10 Конституции Украины, в работе Верховной Рады может использоваться русский, другие языки национальных меньшинств Украины.

Также предложенными изменениями устанавливается, что народные депутаты и другие лица, на которых не распространяется действие закона "О государственной службе", на пленарных заседаниях Верховной Рады, парламентских слушаниях, в работе органов Верховной Рады могут использовать для всех видов выступлений, предусмотренных в статье 32 этого регламента, языки национальных меньшинств Украины.

В таком случае, при необходимости Аппарат Верховной Рады Украины обеспечивает перевод с языков национальных меньшинств Украины на государственный язык и наоборот.

В пояснительной записке к законопроекту его авторы, в частности, отмечают, что, поскольку в статье 2 Регламента ВР установлено, что языком работы Верховной Рады является государственный язык, то в нем "не реализованы конституционные гарантии и нормы относительно свободного развития, использования и защиты русского, других языков национальных меньшинств Украины".

Среди прочего, они считают, что необходимо учесть, что "русский и другие языки национальных меньшинств являются родными языками или языками общения для миллионов граждан Украины, которые имеют такие же конституционные права, как и, например, украиноязычные граждане, в равной степени с другими платят налоги, выполняют свои конституционные обязанности и т.п.".