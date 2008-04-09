Тимошенко не знает, на чем ее муж зарабатывает миллионы

Премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО заявляет, что не вмешивается в бизнес своего мужа Александра ТИМОШЕНКО.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом премьер-министр сказала на пресс-конференции, отвечая на вопрос о том, каким бизнесом занимается А.ТИМОШЕНКО, заработавший в прошлом году 3,5 млн. грн., как сообщали ряд СМИ.

«Я в бизнес мужа не вмешиваюсь, и учитывая, что у меня очень мало времени, деталей могу не знать», - заявила премьер.

При этом Ю.ТИМОШЕНКО подчеркнула, что в Украине бизнесмены открыты для журналистов и с этим вопросом к ним можно обратиться лично.