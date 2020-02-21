"Немного стыдно перед украинцами": нардеп от "СН" признался, что в Раде занимаются "спамом"

Он пояснил, что депутаты вынуждены рассматривать и отклонять тысячи поправок к законопроекту о запуске рынка земли, которые "не имеют практического смысла".

Народный депутат от "Слуги народа" Виталий Безгин признался, что у его коллег по фракции снизилась мотивация для посещения заседаний Верховной Рады.

"Если честно, мне немного стыдно перед налогоплательщиками, которые формируют наш бюджет, например, за эту неделю. Потому что я честно не понимаю, за какую деятельность в зале заседаний мы должны получить зарплату", – сказал Безгин, передает «Обозреватель».

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Он пояснил, что депутаты вынуждены рассматривать и отклонять тысячи поправок к законопроекту о запуске рынка земли, которые "не имеют практического смысла".

"По сути, мы сейчас занимаемся тем, что рассматриваем правочний спам. Когда проходим, например, 3113 практически идентичных правок одной фракции", – отметил Безгин.

Поэтому, по его словам, сейчас многие депутаты не спешат возвращаться в Раду после совещаний в министерствах.

"Я даже по себе сужу. Если раньше ты понимал, что какое-то важное рассмотрение законопроекта, ты спешишь, чтобы не опоздать в зал, присутствовать, вести дискуссию. То теперь, когда мы задерживаемся в министерстве, мы объективно не спешим в зал заседаний, потому что понимаем, что статистика плюс-минус это позволяет. А просто сидеть там как робот – не несет в себе практического смысла", – заявил политик.

При этом Безгин выразил надежду, что рассмотрение всех поправок продлится меньше, чем три месяца (ранее такой прогноз озвучил глава фракции СН Давид Арахамия).

"Думаю, это пессимистичный прогноз. Сегодня (20 февраля. – Ред.) мы прошли почти 1200 правок. Фактически, четверть... С таким темпом, думаю, в течение марта мы окончательно должны закончить эти вопросы. А поскольку пленарные недели – первый и третий, думаю, мы должны в середине марта пройти весь законопроект и идти до второго чтения и рассмотрения законопроекта в целом", – предположил он.