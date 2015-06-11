Постпред США: Очень много реформ осуществились только на бумаге

Как передает корреспондент УНИАН, об этом постпред США сказала во время пребывания в Киеве.

"Конечно, процесс реформ далеко не завершен, многое предстоит сделать. Очень многие реформы осуществились только на бумаге, но на практике никто не может сказать, что колоссальные проблемы, на которые направлены эти реформы, это монополия олигархов, отсутствие транспарентности, решаются должным образом. Кто-то уходит в отставку, но не под суд", - сказала она.

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По ее словам, важно, чтобы украинский народ привлекался к процессу реформ, "поскольку, несмотря на медлительность реформ мощность ваших противников и сложность проблем, построение системы новых правил будет зависеть от того, что вы заставите правительство делать".