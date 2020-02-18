В МИД призвали ОБСЕ рассказать миру о попытке российского наступления в районе Золотого

Во внешнеполитическом ведомстве Украины подчеркивают, что вооруженные формирования России применили запрещенное оружие.

Заместитель министра иностранных дел Украины Василий Боднар призвал Организацию по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) проинформировать международное сообщество о попытке российского наступления в районе Золотого Луганской области.

Читайте такжеСивохо после "циничной провокации" оккупантов заявил о перенесет презентации "платформы примирения"

Об этом Боднар сообщил в микроблоге Twitter.

Он отметил, что в связи с обострением ситуации на Донбассе встретился с председателем Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ в Украине Яшаром Халит Чевиком.

"Призвал ОБСЕ безотлагательно проинформировать международное сообщество о попытке российского наступления в районе Золотое. Привлек внимание к использованию вооруженными формированиями РФ запрещенного оружия", - заявил Боднар.

Как сообщал УНИАН, сегодня, 18 февраля, утром вооруженные формирования Российской Федерации атаковали позиции подразделений Объединенных сил вблизи населенных пунктов Новотошковское, Орехово, Крымское, Хутор Вильный. Под огневым прикрытием российские оккупанты перешли к активным наступательным действиям и предприняли попытку продвижения через линию разграничения.

В результате боя один украинский военнослужащий погиб, еще 5 получили ранения.

Одновременно были уничтожены 4 оккупантов, шестеро ранены.

Начальник Генштаба ВСУ Руслан Хомчак заявил, что российско-оккупационные войска сегодня хотели захватить наблюдательные пункты Вооруженных сил Украины в связи с пятой годовщиной боев за Дебальцево.