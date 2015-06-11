Генпрокуратура объявила в розыск экс-командующего внутренних войск за дезертирство
Генеральная прокуратура Украины объявила в розыск бывшего начальника Главного управления – командующего внутренних войск МВД.
Об этом сообщает пресс-служба ГПУ.
"Управлением специальных расследований Главного следственного управления Генеральной прокуратуры Украины 09.06.2015 сообщено о подозрении бывшему начальнику Главного управления – командующему внутренних войск МВД Украины в совершении уголовного правонарушения, предусмотренного ч. 1 ст. 408 УК Украины (дезертирство)", - говорится в сообщении.
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По данным ГПУ, он, действуя умышленно, в нарушение требований законодательства, не желая выполнять обязанности, действуя с целью уклониться от военной службы, самовольно оставил место службы.
Подозреваемого объявили в розыск. Место его нахождения в настоящее время устанавливается.
Вместе с тем пресс-служба ведомства не указывает имя и фамилию подозреваемого.