СНБО принял государственный оборонный заказ почти на 26 миллиардов гривень

Кабинету министров поручено утвердить принятый документ с учетом высказанных предложений по его доработке с целью повышения боевых возможностей ВСУ и развития сил сдерживания.

Совет национальной безопасности и обороны Украины под председательством президента Украины Владимира Зеленского на своем сегодняшнем заседании одобрил государственный оборонный заказ на 2020 год в сумме 25,848 млрд грн.

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Об этом сообщила пресс-служба СНБО.

По итогам рассмотрения вопроса Кабинету министров поручено утвердить этот документ с учетом высказанных предложений по его доработке с целью повышения боевых возможностей Вооруженных сил Украины и развития сил сдерживания.

"Согласно принятому документу, в 2020 году на выполнение ГОЗ предусмотрено финансирование в сумме 25,848 млрд грн, что на 16% больше, чем в 2019 году. В выполнении ГОЗ примут участие 14 государственных заказчиков", - говорится в сообщении.

Среди прочего, правительству поставлена задача внести на рассмотрение парламента проекты законов о создании благоприятных условий для привлечения иностранных инвестиций в ОПК, а также финансового оздоровления и поддержки его предприятий.

"Государственным оборонным заказом предусмотрено продолжить разработку и закупку по важнейшим проектам по созданию ракетной техники. Правительству также поручено обеспечить финансирование в полном объеме, не допуская уменьшения соответствующих расходов государственного бюджета или перераспределения на другие нужды, и внести изменения в ряд государственных целевых программ в сфере ОПК в части продления срока их выполнения. В решении также содержатся поручения другим министерствам, ведомствам и государственным заказчикам по оборонному заказу. Совместными усилиями президента Украины, Верховной Рады и Кабинета министров в этом году удалось увеличить финансовый ресурс на оборону и безопасность государства до 245,8 млрд грн, что почти на 30 млрд грн больше, чем в 2019 году. В распоряжении силового блока будет также дополнительный финансовый ресурс в размере 10 млрд грн под государственные гарантии для реализации программ, связанных с повышением обороноспособности и безопасности государства. Такой объем государственных гарантий наши военные получат впервые", - отметили в СНБО.

Как сообщал УНИАН, сегодня, 18 февраля, после заседания Совета национальной безопасности и обороны Украины секретарь СНБО Алексей Данилов опроверг утверждение, что новым оборонным заказом не предусмотрено финансирование ракетных программ.