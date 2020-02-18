Пристайко в ООН поднимет вопрос введения миротворцев на всей территории оккупированного Донбасса

Глава МИД Вадим Пристайко 20 февраля примет участие в заседании Генеральной ассамблеи ООН по ситуации на временно оккупированных территориях Украины.

Министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко на заседании Генеральной ассамблеи Организации Объединенных Наций, которое состоится 20 февраля, поднимет вопрос о введении миротворцев на всей территории оккупированного Донбасса.

Об этом Пристайко сказал в программе "Свобода слова" на телеканале ICTV.

Глава МИД сказал, что вопрос введения миротворческой миссии постоянно находится на повестке дня всех встреч.

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При этом, министр подчеркнул, что российская сторона всегда пытается снимать этот вопрос, поскольку миротворцы не упоминаются в Минских соглашениях.

"Я уезжаю завтра в Нью-Йорк для того, чтобы говорить и с генеральным секретарем, и выступить на Генеральной ассамблее ООН, и в частности, вспомнить это вопрос о том, что мы ожидаем, насколько это возможно, эту операцию, и не так на линии соприкосновения, как предлагает Российская Федерация, а на всей оккупированной территории Украины", - подчеркнул Пристайко.

Как сообщал УНИАН, Пристайко 20 февраля примет участие в заседании Генеральной ассамблеи Организации Объединенных Наций относительно ситуации на временно оккупированных территориях Украины.