МИД Украины прокомментировало "мюнхенский план"

По информации руководства Мюнхенской конференции по безопасности, оно также не признает этот материал официальным документом конференции.

Министерство иностранных дел Украины заявляет, что обнародованный в Мюнхене документ об «усилении безопасности в Украине» не является официальным и противоречит официальной позиции Украины.

Об этом в комментарии УНИАН сообщила пресс-секретарь Министерства иностранных дел Украины Екатерина Зеленко.

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«Документ «Двенадцать шагов к усилению безопасности в Украине и евроатлантическом регионе» был подготовлен неправительственной организацией «Euro-Atlantic Security Leadership Group». Это частная инициатива группы политиков и экспертов, небезразличных к вопросам международной безопасности и ситуации с безопасностью в Украине, в частности вооруженной агрессии РФ против нашего государства», - отметила она.

Зеленко заявила, что «положения, содержащиеся в этом документе, не соответствуют официальной позиции украинского государства».

«По информации руководства Мюнхенской конференции по безопасности, оно также не признает этот материал официальным документом конференции. Текст документа был удален с официального сайта конференции», - заявила пресс-секретарь.

Как известно, сегодня, 14 февраля, на сайте Мюнхенской конференции по безопасности появился документ, который позже был удален.

В документе отмечалось, что его подписантами были председатель Мюнхенской конференции по безопасности Вольфганг Ишингер и бывший министр иностранных дел России Игорь Иванов, а также трое украинских экспертов - Василий Филипчук, Александр Чалый и Алексей Семений.

В документе не шла речь о военном нападении России на Украину и об оккупации украинских территорий. Документом предусматривалось постепенное снятие санкции с России при условии пошагового выполнения Минских соглашений и начала всеобъемлющего диалога в Украине относительно национальной идентичности, который учитывал бы позиции России, Венгрии и Польши.