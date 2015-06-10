Адвокат Клюева утверждает, что не делал никаких заявлений о лечении подзащитного

Такое заявление он сделал в эфире «5 канала»

«Кто-то от моего имени делает заявления, что Клюев лечится и находится на больничном - я вообще не делал таких заявлений», – заявил Сухов.

Также он сообщил, что не уполномочен комментировать информацию относительно дого, где находится Клюев.

"Это связано с адвокатской тайной", - добавил он.

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Кроме того, адвокат Сергея Клюева рассказал, почему народный депутат сразу после снятия с него неприкосновенности пытался вылететь в Австрию.

Сухов отметил, что у его подзащитного не было никаких ограничений на передвижение, и он летел в эту страну, чтобы встретиться с представителями Европейской комиссии. Там, по словам адвоката, он намеревался защищать свою позицию во время решения вопросов относительно санкций против него.

Как сообщал УНИАН, 3 июня Верховная Рада дала согласие на привлечение народного депутата Сергея Клюева к уголовной ответственности. А 8 июня стало известно, что Клюев по поручению Генеральной прокуратуры объявлен в розыск Службой безопасности Украины, а МВД разместило об этом информацию на своем сайте.