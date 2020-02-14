Кабмин уволил трех заместителей министров

Соответствующие распоряжения от 12 февраля опубликованы на Правительственном портале.

Кабинет министров Украины уволил трех заместителей министров.

Соответствующие распоряжения от 12 февраля опубликованы на Правительственном портале.

Так, правительство уволило Елену Симоненко с должности заместителя министра здравоохранения по вопросам европейской интеграции по собственному желанию, а также - Юлиана Чаплинского с должности заместителя министра развития громад и территорий по вопросам европейской интеграции.

Читайте такжеКабмин уволил Кислицу с должности заместителя министра иностранных дел

Кроме того, Кабмин уволил Дмитрия Живицкого с должности первого заместителя министра развития громад и территорий в связи с переходом на другую работу.

Как сообщал УНИАН, Кабмин согласовал кандидатуру Живицкого на должность председателя Сумской областной государственной администрации.