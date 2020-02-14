В НАПК начали проверку Зеленского: не внес поездку в Оман в декларацию

В Офисе президента заявили, что Зеленский летал в Оман вместе с семьей рейсовым самолетом за собственные средства.

В пятницу, 14 февраля, Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции направило запросы с целью истребования документов об изменениях в декларации президента Украины Владимира Зеленского.

Читайте такжеВо время пребывания Зеленского в Омане туда приезжал секретарь Совбеза России - СМИ (видео)

Об этом сообщил народный депутат от фракции “Европейская солидарность” Алексей Гончаренко в Фейсбуке.

"НАПК начало проверку, почему Зеленский не внес в декларацию расходы на поездку в Оман", – написал депутат.

"Ранее Богдан сообщил, что эта поездка была неофициальной и не представляла собой государственный визит. Но в декларации президента на его имущественном состоянии отпуск никак не отразился. Что же будем ждать новостей. Судя по темпам развития этой истории, наши органы по борьбе с коррупцией скоро будут знать все про эту аравийскую страну", - заявил политик.

Как сообщал УНИАН, 5 января в Офисе президента заявили, что Зеленский находился в Омане, где у него были запланированы встречи на высшем уровне. В ОПУ отметили, что в Оман Зеленский отбыл вместе с семьей рейсовым самолетом за собственные средства.

8 января в Офисе президента заявили, что Зеленский из-за катастрофы украинского самолета в Иране возвращается в Украину.

13 февраля было обнародовано расследование программы «Схемы: коррупция в деталях», в котором утверждалось, что чартерный самолет, на котором Зеленский 8 января срочно возвращался из Омана в Киев, якобы ранее прилетел в Оман из Москвы. На этом самолете, по данным журналистов, которые ссылались на «информацию из публичных онлайн-сервисов отслеживания воздушных судов», в Оман прибыл секретарь Совета безопасности РФ Патрушев.

Читайте также"Ложь от начала и до конца": Ермак отреагировал на расследование относительно поездки Зеленского в Оман

В свою очередь, руководитель Офиса президента Андрей Ермак в Facebook заявил, что данное расследование журналистов - «ложь от начала и до конца».

«Мы стремимся к диалогу и готовы комментировать факты. Основная проблема сюжета «Схем» в том, что комментировать там нечего. Это все - ложь от начала и до конца, и нет ни одного объективного утверждения, которое могло бы стать реальным, основательным предметом для обсуждения», - отметил он.

Ермак также заверил, что у президента готовы отвечать на любые вопросы и общаться с журналистами.

«Мы готовы отвечать на любые вопросы, готовы к общению с журналистами. Но хотелось бы отвечать на вопросы, основанные на фактах, а не предположениях. Тогда уверен, у нас будет конструктивный диалог и успешная страна – к чему мы все безусловно стремимся», - резюмировал руководитель Офиса главы государства.

Позже пресс-секретарь президента Украины Юлия Мендель заявила, что Владимир Зеленский никогда не встречался и не разговаривал с секретарем Совета безопасности России Николаем Патрушевым.

«Единственное, что было не сложно в сюжете программы «Схемы» - это отрицать факт встречи президента и представителя РФ Патрушева, ведь они действительно никогда не встречались и не говорили», - написала пресс-секретарь главы государства.