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Новый глава ОП Ермак провел брифинг: видео

10:47, 12 февраля 2020
Политика
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Андрей Ермак / Скріншот

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Чиновник поблагодарил своего предшественника Андрея Богдана и рассказал о приоритетах Офиса президента.

Как сообщал УНИАН, сегодня президент Украины Владимир Зеленский назначил Андрея Ермака на должность руководителя Офиса президента Украины. Перед этим Зеленский освободил Ермака с должности помощника президента, а Андрея Богдана с должности руководителя Офиса президента. 

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