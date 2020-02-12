Новый глава ОП Ермак провел брифинг: видео
10:47, 12 февраля 2020Политика
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Чиновник поблагодарил своего предшественника Андрея Богдана и рассказал о приоритетах Офиса президента.
Андрей Ермак / Скріншот
Глава Офиса президента Украины Андрей Ермак дает первый брифинг перед журналистами.
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Чиновник поблагодарил своего предшественника Андрея Богдана и рассказал о приоритетах Офиса президента.
Как сообщал УНИАН, сегодня президент Украины Владимир Зеленский назначил Андрея Ермака на должность руководителя Офиса президента Украины. Перед этим Зеленский освободил Ермака с должности помощника президента, а Андрея Богдана с должности руководителя Офиса президента.
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