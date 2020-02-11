В Офисе президента заверяют, что смена руководства не повлияет на политический курс Украины
Отставка Андрея Богдана и назначение на должность главы Офиса президента Андрея Ермака не повлияют на политический курс Украины.
Об этом сообщает пресс-служба Офиса главы государства.
"С сегодняшнего дня Офис Президента Украины возглавляет Андрей Ермак. Предыдущий руководитель Андрей Богдан подал в отставку. Офис Президента благодарен за его работу на протяжении этих месяцев. Смена руководителя Офиса Президента Украины никоим образом не влияет на политический курс государства. Впереди - важные реформы, и именно на этом фокусируется команда Владимира Зеленского", - говорится в сообщении.
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В ОП выразили уверенность, что Ермак справится с доверенной ему ответственностью.
Как сообщал УНИАН, сегодня президент Украины Владимир Зеленский назначил Андрея Ермака на должность руководителя Офиса президента Украины. Перед этим Зеленский уволил Ермака с должности помощника президента, а Андрея Богдана с должности руководителя Офиса президента.