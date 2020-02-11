"Чувствую вину": Зеленский объяснил, как относится к "зашкварам" депутатов "Слуги народа" (видео)

Вместе с тем президент отметил, что проконтролировать всех депутатов просто невозможно.

Президент Украины Владимир Зеленский рассказал, как воспринимает скандалы вокруг политиков от партии "Слуга народа".

Об этом он сказал в обнародованном Офисом президента видео, отвечая на вопросы в рамках одного рабочего дня.

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"Для меня, если какой-то депутат партии "Слуга народа", если он там... есть такое слово "зашкварился", то я чувствую на себе всю вину. Потому что этот человек в партии "Слуга народа". Вот и все", - отметил президент.

При этом Зеленский подчеркнул, что проконтролировать всех депутатов просто невозможно, в частности мажоритарщиков.

"Мы говорили, что будет очищение. И мы должны это делать", - добавил Зеленский.

Как сообщал УНИАН, Владимир Зеленский заявил, что, будучи президентом, имеет немного времени для сна. Однако, добавил глава государства, ему нравится находиться на такой высокой должности из-за ее ответственности, потому что таким образом можно помочь.