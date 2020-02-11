цей матеріал доступний українською

"Чувствую вину": Зеленский объяснил, как относится к "зашкварам" депутатов "Слуги народа" (видео)

11:33, 11 февраля 2020
Политика
563 0
По словам Зеленского, партия будет проводить очистку / фото: president.gov.ua

Об этом он сказал в обнародованном Офисом президента видео, отвечая на вопросы в рамках одного рабочего дня.

Читайте также"Каждый сам за себя": СМИ рассказали, как Богдан сообщил в Офисе президента о своей отставке

"Для меня, если какой-то депутат партии "Слуга народа", если он там... есть такое слово "зашкварился", то я чувствую на себе всю вину. Потому что этот человек в партии "Слуга народа". Вот и все", - отметил президент.

При этом Зеленский подчеркнул, что проконтролировать всех депутатов просто невозможно, в частности мажоритарщиков.

"Мы говорили, что будет очищение. И мы должны это делать", - добавил Зеленский.

Как сообщал УНИАН, Владимир Зеленский заявил, что, будучи президентом, имеет немного времени для сна. Однако, добавил глава государства, ему нравится находиться на такой высокой должности из-за ее ответственности, потому что таким образом можно помочь.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter