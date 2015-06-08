Клюев не получал повестку на допрос – адвокат

Об этом он рассказал по телефону в эфире "Громадського".

«Никто его на допрос 4 июня не вызвал... Его не имели права вызывать на допрос, поскольку сообщение о проведении следственных действий может быть вручено не ранее, чем за 3 дня до проведения соответствующих следственных действий», – подчеркнул адвокат.

При этом Сухов отметил, что не знал о допросе, а также добавил, что Клюев не может находиться в розыске.

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"Настолько мне известно, сообщение о подозрении Сергею Клюеву не вручено, соответственно, он не может находиться в розыске...", - утверждает адвокат.

По словам Сухова, повестку о явке на допрос сегодня в прокуратуру Сергей Клюев также не получал.

Кроме того, адвокат не прокомментировал информацию нардепа Сергея Лещенко о том, что Клюев находится на больничном: «У меня нет такой информации, я не знаю, откуда Лещенко взял эту информацию».

Также Сухов заверил, что если Клюев получит повестку, то «выполнит все свои обязанности».

Как сообщал УНИАН, 3 июня Верховная Рада предоставила согласие на привлечение народного депутата Сергея Клюева к уголовной ответственности. А 8 июня стало известно, что Клюев по поручению Генеральной прокуратуры объявлен в розыск Службой безопасности Украины, а МВД разместило об этом информацию на своем сайте.