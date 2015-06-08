В ГПУ рассказали, кому поручили объявить Клюева в розыск

Об этом УНИАН сообщили в управлении по связям с общественностью и СМИ Генпрокуратуры.

"Генеральная прокуратура внесла постановление об объявлении в розыск Сергея Клюева и направила его в СБУ. Соответствующими подразделениями принимаются меры для установления места нахождения Клюева", - отметили в ГПУ.

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Ранее начальник Главного следственного управления СБУ Василий Вовк на своей странице в Facebook сообщил, что СБУ не объявляла Клюева в розыск.

"Главным следственным управлением СБУ в настоящее время не расследуется уголовное производство в отношении Сергея Клюева, потому и не объявлялся его розыск следователями СБ Украины. Видимо, техническая ошибка имеет место на сайте МВД", - написал Вовк.

Головним слідчим управлінням СБУ наразі не розслідується кримінальне провадження щодо Клюєва С.П., тому й не оголошувався його розшук слідчими СБ України. Мабуть, технічна помилка має місце на сайті МВС. Posted by Василь Вовк on 8 Июнь 2015 г.

Стоит отметить, что официальных комментариев по этому поводу СБУ пока не предоставила.

Как раньше сообщалось, информация о розыске Клюева появилась на сайте Министерства внутренних дел в разделе о лицах, скрывающихся от органов власти.

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По информации сайта МВД, Клюев скрывается от органов прокуратуры. Датой исчезновения указано 4 июня.

Как сообщал УНИАН, 4 июня Клюев, которого накануне лишили неприкосновенности, не явился на допрос в Генеральную прокуратуру Украины.

3 июня парламент лишил внефракционного народного депутата Клюева депутатской неприкосновенности и дал согласие на привлечение его к уголовной ответственности.

При этом от групп "Возрождение" и "Воля народа" не проголосовал ни один депутат, от "Оппозиционного блока" только один депутат поддержал это решение.

Стоит отметить, в тот же день Клюев пытался вылететь в Вену, однако сотрудники пограничной службы в аэропорту "Борисполь" запретили народному депутату покинуть территорию Украины.

Напомним, что Генпрокуратура подозревает Клюева в совершении ряда преступлений, в частности в завладении мошенническим путем финансовыми средствами, а также имуществом предприятий и частных лиц.