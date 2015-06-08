Возвращение России к G7 пока невозможно - Меркель

Об этом канцлер Германии Ангела Меркель заявила в воскресенье, 7 июня, в эфире немецкого телеканала ARD, сообщает Deutsche Welle со ссылкой на агентство Reuters.

Находясь на саммите G7, она отметила, что страны Большой семерки разделяют общие ценности, но из-за аннексии Крыма и "вмешательства" в конфликт на Востоке Украины Россия пошла против этих ценностей. "И именно поэтому - как мы это сегодня видим - возвращение России сейчас не является возможным", - цитирует слова Меркель информагентство AFP. Канцлер Германии также добавила, что пока не видит, когда может быть преодолен этот "барьер", который препятствует возвращению Москвы за стол G7.

Напомним, президента России Владимира Путина уже второй год подряд не приглашают на саммиты ведущих индустриальных стран из-за аннексии Россией Крыма и роли Москвы в конфликте на Востоке Украины.

Читайте такжеБелый Дом: США не намерены поставлять наступательного оружия с УкраиныВ то же время Меркель отметила, что в G7 соглашаются, что Россия "будет партнером", когда дело будет касаться переговоров относительно ядерной программы Ирана, войны в Сирии или конфликта в Украине в так называемом нормандском формате". "Мы будем и впредь считать Россию партнером в различных вопросах", - сообщила Меркель.

Читайте такжеКанада, Германия и Великобритания настаивают на важности единой позиции стран G7 относительно ситуации в УкраинеЧто касается судьбы санкций против России, то в интервью каналу ZDF Меркель еще раз подчеркнула, что она - в руках самой России, которая должна способствовать воплощению Минских соглашений, а также Украины.

Как сообщал УНИАН, Барак Обама и Ангела Меркель во время встречи перед саммитом G7 сошлись на позиции, что западные санкции против России должны оставаться в силе до того времени, пока Москва не выполнит свою часть минских договоренностей