цей матеріал доступний українською

Разумков считает, что во фракции "Слуга народа" нет раскола

21:04, 07 февраля 2020
Политика
36 0
 фото УНИАН По словам Разумкова, вполне нормально, что те или иные депутаты не поддерживают какую-то позицию фракции / фото УНИАН

Об этом председатель Верховной Рады Украины Дмитрий Разумков сказал в эфире одного из телеканалов.

Читайте такжеЗеленский не планирует распускать Раду осенью – депутат

«Давайте исходить не из того, что не все поддержали тот или иной законопроект, а смотреть, сколько законопроектов поддержали все. И тогда вы сами увидите монолитность фракции в принятии решений», - заявил Разумков.

По его словам, вполне нормально, что те или иные депутаты не поддерживают какую-то позицию.

Как сообщал УНИАН, 4 февраля председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков, отвечая на вопрос о возможности проведения осенью досрочных парламентских выборов, сказал, что сейчас не видит предпосылок для роспуска парламента.

Разумков также добавил, что парламент работает, и в нем есть монокоалиция, которая принимает законы.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter