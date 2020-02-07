Разумков считает, что во фракции "Слуга народа" нет раскола
В парламентской фракции политической партии «Слуга народа» нет раскола.
Об этом председатель Верховной Рады Украины Дмитрий Разумков сказал в эфире одного из телеканалов.
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«Давайте исходить не из того, что не все поддержали тот или иной законопроект, а смотреть, сколько законопроектов поддержали все. И тогда вы сами увидите монолитность фракции в принятии решений», - заявил Разумков.
По его словам, вполне нормально, что те или иные депутаты не поддерживают какую-то позицию.
Как сообщал УНИАН, 4 февраля председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков, отвечая на вопрос о возможности проведения осенью досрочных парламентских выборов, сказал, что сейчас не видит предпосылок для роспуска парламента.
Разумков также добавил, что парламент работает, и в нем есть монокоалиция, которая принимает законы.