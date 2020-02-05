"Неплохая инициатива": Разумков о введении императивного мандата

Председатель Верховной Рады Украины Дмитрий Разумков отметил, что этот вопрос на сегодня в парламенте находится в "дискуссионном формате".

Председатель Верховной Рады Украины Дмитрий Разумков считает "хорошей инициативой" введение императивного мандата.

Об этом он сказал в эфире телеканала "112 Украина", отвечая на вопрос относительно того, будет ли приниматься закон об императивном мандате.

"Будет ли приниматься соответствующий закон - это вопрос к Верховной Рады Украины, народным депутатам – проголосуют ли они. Здесь вопрос действительно дискуссионный. И я считаю, что это неплохая, все же, инициатива. Однако большое количество народных депутатов считает по-другому, и справедливости ради, есть абсолютно адекватные аргументы, почему они считают по-другому", - отметил Разумков.

Так, по его словам, этот вопрос на сегодня в парламенте находится в "дискуссионном формате".

"Законопроекта, который был бы внесен в повестку дня Верховной Рады Украины (по этому вопросу - УНИАН), - на сегодня нет", - сказал спикер.

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Как сообщал УНИАН, в сентябре 2019 года председатель фракции «Слуга народа» Давид Арахамия сообщил о разработке концепции законопроекта об императивном мандате. По его словам, законопроект будет предусматривать право фракции лишать мандата депутата, который обещал выполнять программы партии и фракции, а затем к его работе были системные замечания.