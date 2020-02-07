Рада продолжила рассмотрение поправок к законопроекту о продаже земли (видео)
12:45, 07 февраля 2020Политика
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Депутаты начали рассмотрение законопроекта со 185-й поправки.
Иллюстрация REUTERS
Верховная Рада рассматривает во втором чтении законопроект «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно оборота земель сельскохозяйственного назначения» (№2178-10).
Как передает корреспондент УНИАН, народные депутаты начали рассмотрение законопроекта со 185-й поправки.
Всего в законопроект подано более 4 тысяч поправок.
Как сообщал УНИАН, 6 февраля Верховная Рада начала рассмотрение во втором чтении законопроекта «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно оборота земель сельскохозяйственного назначения» (№2178-10).
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