В управлении госохраны отрицают, что их сотрудник был в Раде с оружием

6 февраля первый заместитель председателя Рады Руслан Стефанчук поручил комитету парламента выяснить ситуацию относительно пребывания вооруженного человека в сессионном зале.

В управлении государственной охраны (УГО) объяснили, что носил с собой их работник во время стычек в Раде на заседании 6 февраля.

Пользователи соцсетей предположили, что под пиджаком у военного было огнестрельное оружие. В УДО это отрицают, пишет ТСН.

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«На самом деле к его поясу прикреплены радиостанция и предусмотрен внутренними инструкциями турникет, предназначенный для оказания первой домедицинской помощи», – пояснили в управлении.

В четверг, 6 февраля, первый заместитель председателя Рады Руслан Стефанчук поручил комитету парламента выяснить ситуацию относительно пребывания вооруженного человека в сессионном зале.

Того же дня в парламенте произошли стычки между депутатами в связи с рассмотрением законопроекта о рынке земли. Во время которых Юлия Тимошенко заняла президиум и сломала микрофон. Другие нардепы блокировали работу Рады.