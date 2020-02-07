В управлении госохраны отрицают, что их сотрудник был в Раде с оружием
В управлении государственной охраны (УГО) объяснили, что носил с собой их работник во время стычек в Раде на заседании 6 февраля.
Пользователи соцсетей предположили, что под пиджаком у военного было огнестрельное оружие. В УДО это отрицают, пишет ТСН.
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«На самом деле к его поясу прикреплены радиостанция и предусмотрен внутренними инструкциями турникет, предназначенный для оказания первой домедицинской помощи», – пояснили в управлении.
В четверг, 6 февраля, первый заместитель председателя Рады Руслан Стефанчук поручил комитету парламента выяснить ситуацию относительно пребывания вооруженного человека в сессионном зале.
Того же дня в парламенте произошли стычки между депутатами в связи с рассмотрением законопроекта о рынке земли. Во время которых Юлия Тимошенко заняла президиум и сломала микрофон. Другие нардепы блокировали работу Рады.